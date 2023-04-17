IEM Rio 2023: онлайн-трансляция матчей
Вашему вниманию онлайн-трансляции матчей турнира EIM Rio 2023 по CS:GO.
В понедельник, 17 апреля, стартует турнир IEM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive, который проходит в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
В соревнованиях принимает участие украинская команда Natus Vincere, которая стартует в группе А.
Расписание матчей на 17 апреля:
- 17:00 Imperial - NiP
- 17:00 The Mongolz - NaVi
- 18:15 BIG - Mouz
- 18:15 Heroic - 9ine
- 19:30 Cloud9 - Mibr
- 19:30 Vitality - OG
- 20:45 FaZe - 9z Team
- 20:45 Furia - Fnatic
Отметим, призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. Победитель станет известен 24 апреля.