IEM Rio 2023: онлайн-трансляция матчей

В понедельник, 17 апреля, стартует турнир IEM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive, который проходит в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В соревнованиях принимает участие украинская команда Natus Vincere, которая стартует в группе А.

Расписание матчей на 17 апреля:

17:00 Imperial - NiP

17:00 The Mongolz - NaVi

18:15 BIG - Mouz

18:15 Heroic - 9ine

19:30 Cloud9 - Mibr

19:30 Vitality - OG

20:45 FaZe - 9z Team

20:45 Furia - Fnatic

Отметим, призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. Победитель станет известен 24 апреля.