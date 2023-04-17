iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

IEM Rio 2023: онлайн-трансляция матчей

Вашему вниманию онлайн-трансляции матчей турнира EIM Rio 2023 по CS:GO.
Сегодня, 13:20
IEM Rio 2023
IEM Rio 2023

В понедельник, 17 апреля, стартует турнир IEM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive, который проходит в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В соревнованиях принимает участие украинская команда Natus Vincere, которая стартует в группе А.

Расписание матчей на 17 апреля:

  • 17:00 Imperial - NiP
  • 17:00 The Mongolz - NaVi
  • 18:15 BIG - Mouz
  • 18:15 Heroic - 9ine
  • 19:30 Cloud9 - Mibr
  • 19:30 Vitality - OG
  • 20:45 FaZe - 9z Team
  • 20:45 Furia - Fnatic

Отметим, призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов. Победитель станет известен 24 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive IEM Rio 2023

Статьи по теме

NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Paris Major 2023: FaZe и Cloud9 определят последнего учасника Paris Major 2023: FaZe и Cloud9 определят последнего учасника
B8 Esport не смогли стать третьей украинской командой на Paris Major B8 Esport не смогли стать третьей украинской командой на Paris Major
Monte сыграют с победителем пары G2 - Vitality за статус легенд Monte сыграют с победителем пары G2 - Vitality за статус легенд
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Вафаей уверенно обыграл Джунху
просмотров

Последние новости

ММА16:35
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:19
За что боролась, на то и напоролась: Жена Хакими обязана выплатить футболисту 3 млн долларов
Европа16:05
Беллингем может остаться в Боруссии еще на сезон
Европа15:53
Ливерпуль хочет усилиться хавбеком Баварии
Формула 115:44
Хэмилтон хочет повторить путь сэра Стирлинга Мосса
Киберспорт15:29
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа15:20
Лапорта сказал фанату, что Месси вернется в Барселону
Европа14:57
Хавбек Реала может получить бан до 12 матчей за удар игрока Вильярреала
НБА14:50
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: шикарный блок Уэстбрука возглавил рейтинг
Европа и мир14:29
Международная федерация хоккея не допустит россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK