Украинец Resolution выступит за росийскую команду на "мейджоре" в Берлине

Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок все-таки выступит на берлинском "мейджоре", но есть один нюанс.

Напомним, что Роман выступал в составе Team Secret на TI 11, которые дошли до финала турнира. Он запомнился тем, что в прямом эфире призвал мир поддержать Украину.

А теперь Resolut1on заменить в росийской BETBOOM печально известного иван Pure москаленко, которому в Германии решили не выдавать визу.

Вероятней всего, причиной стал недавний скандал, когда Pure нарисовал рашистскую символику на миникарте, за что был забанен и кикнут из virtus.pro.

Почему украинский игрок сосгласился выступать за росийскую команду, еще и подменяя такую личность как москаленко, неизвестно, на текущий момент стороны не дали никаких комментариев.