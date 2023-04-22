iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинец Resolution выступит за росийскую команду на "мейджоре" в Берлине

Роман заменит фаната рашизма.
Сегодня, 18:02
Роман Resolut1on Фоминок / dota2.fandom.com
Роман Resolut1on Фоминок / dota2.fandom.com

Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок все-таки выступит на берлинском "мейджоре", но есть один нюанс.

Напомним, что Роман выступал в составе Team Secret на TI 11, которые дошли до финала турнира. Он запомнился тем, что в прямом эфире призвал мир поддержать Украину.

А теперь Resolut1on заменить в росийской BETBOOM печально известного иван Pure москаленко, которому в Германии решили не выдавать визу. 

Вероятней всего, причиной стал недавний скандал, когда Pure нарисовал рашистскую символику на миникарте, за что был забанен и кикнут из virtus.pro.

Почему украинский игрок сосгласился выступать за росийскую команду, еще и подменяя такую личность как москаленко, неизвестно, на текущий момент стороны не дали никаких комментариев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

Статьи по теме

Dota 2: Расписание турниров на 2023 год Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Dota 2 получила крупнейший апдейт в истории Dota 2 получила крупнейший апдейт в истории
The Lima Major 2023: Gladiators стали чемпионами, обыграв в финале Liquid The Lima Major 2023: Gladiators стали чемпионами, обыграв в финале Liquid
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа19:10
Ливерпуль не без труда вырвал победу у одного из аутсайдеров
Европа19:02
Эвертон с Миколенко разошелся миром с Кристал Пэлас, доигрывая в меньшинстве
Украина18:55
Динамо и Шахтер обменялись голами, но выявить сильнейшего не смогли
Бокс18:34
"Чувствую себя андердогом": Джошуа оценил свои шансы в бою с Уайлдером
Европа18:31
Бавария безвольно уступила бывшему клубу Тухеля
Украина18:23
Дальний удар Степаненко вывел Шахтер вперед в матче с Динамо
Киберспорт18:02
Украинец Resolution выступит за росийскую команду на "мейджоре" в Берлине
Бокс17:51
"Я наказал тебя три раза": Фьюри резко отреагировал на угрозы Уайлдера
Теннис17:32
Завацкая вышла в финал турнира в Италии
Формула 117:24
Чжоу назвал лучшего пилота Формулы-1 на стартовой решетке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK