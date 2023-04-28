EA предложили игрокам перфоманс с росиянином в имперском костюме сразу после обстрелов Умани
Канадский разработчик и издатель Electronic Arts выбрали не лучший момент, чтобы предложить игрокам перфоманс с александром мостовым.
Сегодня русня попала ракетой в многоквартирный дом в Умани, уже известно о десяти погибших.
При этом в этот же день в FIFA 23 игрокам было предложено забрать перфоманс для стадиона с александром мостовым в имперской форме.
Безусловно, канадцы вряд ли сделали это намеренно, однако о трагедии уже несколько часов как знают во всем мире. Можно было отстрочить акцию хотя бы на один день.
Отметим, что при этом разработчик выступает в поддержку Украины, росийские команды и сборную удалили из игры. Хотя при этом в ней все ее остается символика державы-террориста.
Ранее на трагедию в Умани отреагировал украинский коллектив Monte.