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EA предложили игрокам перфоманс с росиянином в имперском костюме сразу после обстрелов Умани

Вот такой плевок в лицо украинских игроков.
Сегодня, 11:26
александр мостовой / Getty Images
александр мостовой / Getty Images

Канадский разработчик и издатель Electronic Arts выбрали не лучший момент, чтобы предложить игрокам перфоманс с александром мостовым.

Сегодня русня попала ракетой в многоквартирный дом в Умани, уже известно о десяти погибших.

При этом в этот же день в FIFA 23 игрокам было предложено забрать перфоманс для стадиона с александром мостовым в имперской форме.

Безусловно, канадцы вряд ли сделали это намеренно, однако о трагедии уже несколько часов как знают во всем мире. Можно было отстрочить акцию хотя бы на один день.

Отметим, что при этом разработчик выступает в поддержку Украины, росийские команды и сборную удалили из игры. Хотя при этом в ней все ее остается символика державы-террориста.

Ранее на трагедию в Умани отреагировал украинский коллектив Monte.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: FIFA 23

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