Spirit уничтожили Gladiators и стали двукратными победителями The International
В ночь на 30 октября прошел гранд-финал The International 2023, в котором сошлись Spirit и Gladiators.
Заключительный поединок главного турнира года по Dota 2 прошел в формате bo5. Сербский коллектив взял три карты, ни отдав ни одной.
Первая карта, как оказалась, стала картиной всего противостояния. Spirit буквально уничтожили Gladiators, керри команды чуть ли не вдвоем Илья Yatoro Мулярчук и капитан Ярослав Miposhka Найденов вдвоем оформили победу.
Treant Protector by @Miposhka 🌳#SpiritDota #Dota2 #TI12 pic.twitter.com/AJ3XfY9658— Team Spirit (@Team__Spirit) October 29, 2023
Во второй карте американский коллектив сумел дать небольшой бой соперникам, но в итоге все решил ошибочный пик Морфлинга на роль керри. Spirit вновь уверенно взяли карту.
YATORO!#SpiritDota #Dota2 #TI12 https://t.co/n8FkkasLtk pic.twitter.com/ioIOIBMZSR— Team Spirit (@Team__Spirit) October 29, 2023
В последней третьей карте Gladiators доминировали в течение большей части матча, однако Spirit в своем фирменном стиле сумели перевернуть игру и стать вторыми в истории двукратными победителями TI.
Состав Team Spirit:
- Магомед Collapse Халилов
- Денис Larl Сигитов
- Ярослав Miposhka Найденов
- Илья Yatoro Мулярчук
- Мирослав Mira Колпаков
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