Spirit уничтожили Gladiators и стали двукратными победителями The International

Украино-росийский коллектив показал свою лучшую игру.

В ночь на 30 октября прошел гранд-финал The International 2023, в котором сошлись Spirit и Gladiators.

Заключительный поединок главного турнира года по Dota 2 прошел в формате bo5. Сербский коллектив взял три карты, ни отдав ни одной.

Первая карта, как оказалась, стала картиной всего противостояния. Spirit буквально уничтожили Gladiators, керри команды чуть ли не вдвоем Илья Yatoro Мулярчук и капитан Ярослав Miposhka Найденов вдвоем оформили победу.

Во второй карте американский коллектив сумел дать небольшой бой соперникам, но в итоге все решил ошибочный пик Морфлинга на роль керри. Spirit вновь уверенно взяли карту.

В последней третьей карте Gladiators доминировали в течение большей части матча, однако Spirit в своем фирменном стиле сумели перевернуть игру и стать вторыми в истории двукратными победителями TI.

Состав Team Spirit:

Магомед Collapse Халилов

Денис Larl Сигитов

Ярослав Miposhka Найденов

Илья Yatoro Мулярчук

Мирослав Mira Колпаков

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!