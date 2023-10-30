iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Spirit уничтожили Gladiators и стали двукратными победителями The International

Украино-росийский коллектив показал свою лучшую игру.
Сегодня, 02:21
Team Spirit / Valve
Team Spirit / Valve

В ночь на 30 октября прошел гранд-финал The International 2023, в котором сошлись Spirit и Gladiators.

Заключительный поединок главного турнира года по Dota 2 прошел в формате bo5. Сербский коллектив взял три карты, ни отдав ни одной.

Первая карта, как оказалась, стала картиной всего противостояния. Spirit буквально уничтожили Gladiators, керри команды чуть ли не вдвоем Илья Yatoro Мулярчук и капитан Ярослав Miposhka Найденов вдвоем оформили победу.

Во второй карте американский коллектив сумел дать небольшой бой соперникам, но в итоге все решил ошибочный пик Морфлинга на роль керри. Spirit вновь уверенно взяли карту.

В последней третьей карте Gladiators доминировали в течение большей части матча, однако Spirit в своем фирменном стиле сумели перевернуть игру и стать вторыми в истории двукратными победителями TI.

Состав Team Spirit:

  • Магомед Collapse Халилов
  • Денис Larl Сигитов
  • Ярослав Miposhka Найденов
  • Илья Yatoro Мулярчук
  • Мирослав Mira Колпаков

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 The International Team Spirit

Статьи по теме

The International: Spirit и Gladiators встретятся в гранд-финале The International: Spirit и Gladiators встретятся в гранд-финале
The International: Liquid попробуют остановить Gladiators The International: Liquid попробуют остановить Gladiators
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса
Гран-при Мексики: Ферстаппен снова победил с поула Леклера Гран-при Мексики: Ферстаппен снова победил с поула Леклера
Помочь журналистам

Видео

Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Киберспорт02:21
Spirit уничтожили Gladiators и стали двукратными победителями The International
Формула 101:06
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, воспользовавшись столкновением Леклера и Переса
Формула 101:00
Гран-при Мексики: Ферстаппен снова победил с поула Леклера
Формула 100:35
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 100:31
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 100:25
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Европа00:08
Атлетико обыграл Алавес и обошел Барселону в таблице чемпионата Испании
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан и Наполи сыграли вничью, выдав два противоположных тайма
НБА23:30
Чемпион НБА 2011 года и тренер Далласа стал совладельцем футбольного клуба
НБА23:26
Новый лидер Портленда выбыл на полтора месяца из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK