Есть один нюанс: турнир уже стартовал.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт призвал исключить киберспортсменов из росии из международных соревнований.

Политик сделал такое заявления, после начала PGL Major Copenhagen, где присутствует немало представителей болот.

"Пока россия продолжает свою незаконную агрессивную войну в Украине, я не считаю, что российским спортсменам следует позволять участвовать в международном спорте. Это, конечно, касается и киберспорта.

Даже если это будет румынский организатор PGL, я все равно хотел бы призвать к исключению участия росии. Я также настоятельно призываю Royal Arena критически относиться к тому, что они принимают", - заявил Энгель-Шмидт.

Стоит отметить, что Дания примет в этом году еще один большой киберспортивный турнир - The International-2024. Возможно, уже на нем будут какие-либо ограничения.

С расписанием и результатами PGL Major Copenhagen вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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