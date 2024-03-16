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PGL Major Copenhagen 2024: формат турнира, расписание и результаты

ISPORT представляет календарь главного турнира весны в Counter Strike.
Сегодня, 12:39
PGL Major Copenhagen 2024 / PGL
PGL Major Copenhagen 2024 / PGL

В воскресенье, 17 марта, в датском Копенгагене стартует турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike 2.

Формат

Турнир будет проходить в три стадии.

Первый этап начнут 16 команд по швейцарской системе, в результате чего 8 сильнейших коллективов перейдут в следующую стадию, где к ним присоединятся другие 8 команд, которые получили право начать турнир с данного этапа.

По завершению второго этапа определятся команды, которые будут участвовать в плей-офф турнира без права на неудачу.

Стадия открытия:

  • 17 - 20 марта;
  • 16 команд;
  • играют по швейцарской системе;
  • матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3;
  • все остальные матчи - bo1;
  • 8 лучших команд проходят в стадию выбывания;
  • 8 худших команд покидают турнир.

Стадия выбывания:

  • 21 - 24 марта;
  • 16 команд;
  • играют по швейцарской системе;;
  • матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3
  • все остальные матчи - bo1;
  • 8 лучших команд проходят в стадию плей-офф;
  • 8 худших команд покидают турнир.

Стадия плей-офф:

  • 28 - 31 марта;
  • 8 команд;
  • Олимпийская система: победа – проход дальше, поражение – вылет;
  • Все матчи в bo3 формате (до победы на двух картах).

PGL Major Copenhagen 2024: турнирная сетка и результаты матчей

Источник: PGL

Стадия открытия

Команды-участницы: Cloud9, Eternal Fire, Ence, Apeks, HEROIC, GamerLegion, SAW, FURIA Esports, ECSTATIC, The MongolZ, Imperial Esports, paiN Gaming, Lynn Vision, AMKAL ESPORTS, KOI, Legacy.

1-й раунд, 17 марта

  • 14:00 (bo1), Cloud9 - ECSTATIC
  • 14:00 (bo1), Eternal Fire - The MongolZ
  • 15:00 (bo1), ENCE - Imperial
  • 15:00 (bo1), Apeks - paiN
  • 16:00 (bo1), GamerLegion - AMKAL
  • 16:00 (bo1), HEROIC - Lynn Vision
  • 17:00 (bo1), FURIA - Legacy
  • 17:00 (bo1), SAW - KOI

2-й раунд, 17 марта

  • 19:00 (bo1), TBD - TBD
  • 19:00 (bo1), TBD - TBD
  • 20:00 (bo1), TBD - TBD
  • 20:00 (bo1), TBD - TBD
  • 21:00 (bo1), TBD - TBD
  • 21:00 (bo1), TBD - TBD
  • 22:00 (bo1), TBD - TBD
  • 22:00 (bo1), TBD - TBD

3-й раунд, 18 марта

  • 14:00 (bo1), TBD - TBD
  • 14:00 (bo1), TBD - TBD
  • 15:00 (bo1), TBD - TBD
  • 15:00 (bo1), TBD - TBD
  • 16:00 (bo3), TBD - TBD
  • 16:00 (bo3), TBD - TBD
  • 17:00 (bo3), TBD - TBD
  • 17:00 (bo3), TBD - TBD

4-й раунд, 19 марта

  • 14:00 (bo3), TBD - TBD
  • 14:00 (bo3), TBD - TBD
  • 17:00 (bo3), TBD - TBD
  • 17:00 (bo3), TBD - TBD
  • 20:00 (bo3), TBD - TBD
  • 20:00 (bo3), TBD - TBD

5-й раунд, 20 марта

  • 14:00 (bo3), TBD - TBD
  • 17:00 (bo3), TBD - TBD
  • 20:00 (bo3), TBD - TBD

Стадия выбывания

Команды-участницы: FaCe Clan, Team Spirit, Team Vitality, MOUZ, Complexity, Virtus.pro, Natus Vincere, G2 Esports + 8 лучших команд стадии открытия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike PGL

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