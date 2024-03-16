PGL Major Copenhagen 2024: формат турнира, расписание и результаты
В воскресенье, 17 марта, в датском Копенгагене стартует турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike 2.
Формат
Турнир будет проходить в три стадии.
Первый этап начнут 16 команд по швейцарской системе, в результате чего 8 сильнейших коллективов перейдут в следующую стадию, где к ним присоединятся другие 8 команд, которые получили право начать турнир с данного этапа.
По завершению второго этапа определятся команды, которые будут участвовать в плей-офф турнира без права на неудачу.
Стадия открытия:
- 17 - 20 марта;
- 16 команд;
- играют по швейцарской системе;
- матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3;
- все остальные матчи - bo1;
- 8 лучших команд проходят в стадию выбывания;
- 8 худших команд покидают турнир.
Стадия выбывания:
- 21 - 24 марта;
- 16 команд;
- играют по швейцарской системе;;
- матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3
- все остальные матчи - bo1;
- 8 лучших команд проходят в стадию плей-офф;
- 8 худших команд покидают турнир.
Стадия плей-офф:
- 28 - 31 марта;
- 8 команд;
- Олимпийская система: победа – проход дальше, поражение – вылет;
- Все матчи в bo3 формате (до победы на двух картах).
PGL Major Copenhagen 2024: турнирная сетка и результаты матчей
Стадия открытия
Команды-участницы: Cloud9, Eternal Fire, Ence, Apeks, HEROIC, GamerLegion, SAW, FURIA Esports, ECSTATIC, The MongolZ, Imperial Esports, paiN Gaming, Lynn Vision, AMKAL ESPORTS, KOI, Legacy.
1-й раунд, 17 марта
- 14:00 (bo1), Cloud9 - ECSTATIC
- 14:00 (bo1), Eternal Fire - The MongolZ
- 15:00 (bo1), ENCE - Imperial
- 15:00 (bo1), Apeks - paiN
- 16:00 (bo1), GamerLegion - AMKAL
- 16:00 (bo1), HEROIC - Lynn Vision
- 17:00 (bo1), FURIA - Legacy
- 17:00 (bo1), SAW - KOI
2-й раунд, 17 марта
- 19:00 (bo1), TBD - TBD
- 19:00 (bo1), TBD - TBD
- 20:00 (bo1), TBD - TBD
- 20:00 (bo1), TBD - TBD
- 21:00 (bo1), TBD - TBD
- 21:00 (bo1), TBD - TBD
- 22:00 (bo1), TBD - TBD
- 22:00 (bo1), TBD - TBD
3-й раунд, 18 марта
- 14:00 (bo1), TBD - TBD
- 14:00 (bo1), TBD - TBD
- 15:00 (bo1), TBD - TBD
- 15:00 (bo1), TBD - TBD
- 16:00 (bo3), TBD - TBD
- 16:00 (bo3), TBD - TBD
- 17:00 (bo3), TBD - TBD
- 17:00 (bo3), TBD - TBD
4-й раунд, 19 марта
- 14:00 (bo3), TBD - TBD
- 14:00 (bo3), TBD - TBD
- 17:00 (bo3), TBD - TBD
- 17:00 (bo3), TBD - TBD
- 20:00 (bo3), TBD - TBD
- 20:00 (bo3), TBD - TBD
5-й раунд, 20 марта
- 14:00 (bo3), TBD - TBD
- 17:00 (bo3), TBD - TBD
- 20:00 (bo3), TBD - TBD
Стадия выбывания
Команды-участницы: FaCe Clan, Team Spirit, Team Vitality, MOUZ, Complexity, Virtus.pro, Natus Vincere, G2 Esports + 8 лучших команд стадии открытия.
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