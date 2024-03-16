PGL Major Copenhagen 2024: формат турнира, расписание и результаты

В воскресенье, 17 марта, в датском Копенгагене стартует турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike 2.

Формат

Турнир будет проходить в три стадии.

Первый этап начнут 16 команд по швейцарской системе, в результате чего 8 сильнейших коллективов перейдут в следующую стадию, где к ним присоединятся другие 8 команд, которые получили право начать турнир с данного этапа.

По завершению второго этапа определятся команды, которые будут участвовать в плей-офф турнира без права на неудачу.

Стадия открытия:

17 - 20 марта;

16 команд;

играют по швейцарской системе;

матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3;

все остальные матчи - bo1;

8 лучших команд проходят в стадию выбывания;

8 худших команд покидают турнир.

Стадия выбывания:

21 - 24 марта;

16 команд;

играют по швейцарской системе;;

матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3

все остальные матчи - bo1;

8 лучших команд проходят в стадию плей-офф;

8 худших команд покидают турнир.

Стадия плей-офф:

28 - 31 марта;

8 команд;

Олимпийская система: победа – проход дальше, поражение – вылет;

Все матчи в bo3 формате (до победы на двух картах).

PGL Major Copenhagen 2024: турнирная сетка и результаты матчей

Источник: PGL

Стадия открытия

Команды-участницы: Cloud9, Eternal Fire, Ence, Apeks, HEROIC, GamerLegion, SAW, FURIA Esports, ECSTATIC, The MongolZ, Imperial Esports, paiN Gaming, Lynn Vision, AMKAL ESPORTS, KOI, Legacy.

1-й раунд, 17 марта

14:00 (bo1), Cloud9 - ECSTATIC

14:00 (bo1), Eternal Fire - The MongolZ

15:00 (bo1), ENCE - Imperial

15:00 (bo1), Apeks - paiN

16:00 (bo1), GamerLegion - AMKAL

16:00 (bo1), HEROIC - Lynn Vision

17:00 (bo1), FURIA - Legacy

17:00 (bo1), SAW - KOI

2-й раунд, 17 марта

19:00 (bo1), TBD - TBD

19:00 (bo1), TBD - TBD

20:00 (bo1), TBD - TBD

20:00 (bo1), TBD - TBD

21:00 (bo1), TBD - TBD

21:00 (bo1), TBD - TBD

22:00 (bo1), TBD - TBD

22:00 (bo1), TBD - TBD

3-й раунд, 18 марта

14:00 (bo1), TBD - TBD

14:00 (bo1), TBD - TBD

15:00 (bo1), TBD - TBD

15:00 (bo1), TBD - TBD

16:00 (bo3), TBD - TBD

16:00 (bo3), TBD - TBD

17:00 (bo3), TBD - TBD

17:00 (bo3), TBD - TBD

4-й раунд, 19 марта

14:00 (bo3), TBD - TBD

14:00 (bo3), TBD - TBD

17:00 (bo3), TBD - TBD

17:00 (bo3), TBD - TBD

20:00 (bo3), TBD - TBD

20:00 (bo3), TBD - TBD

5-й раунд, 20 марта

14:00 (bo3), TBD - TBD

17:00 (bo3), TBD - TBD

20:00 (bo3), TBD - TBD

Стадия выбывания

Команды-участницы: FaCe Clan, Team Spirit, Team Vitality, MOUZ, Complexity, Virtus.pro, Natus Vincere, G2 Esports + 8 лучших команд стадии открытия.

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