NaVi побили рекорд по количеству призовых в истории Counter-Strike

NaVi благодаря вчерашней победе на PGL Major Copenhagen 2024, который был первым "мажором" в истории Сounter-Strike 2 установили новый рекорд по сумме призовых в истории всех соревнований всех игр серии Сounter-Strike

Сумма призовых, которую "рожденные побеждать" получили вчера составляет 500 тысяч долларов. Таким образом, NaVi стали первой командой, которая за историю турниров по Counter-Strike заработала призовых более чем на 10 миллионов долларов, а именно 10 миллионов 294 тысячи и 59 долларов.

Предыдущий рекорд принадлежал датской киберспортивной организации Astralis, которая сейчас за историю своего существования заработала участием на соревнованиях 9 миллионов 870 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что NaVi поднялись на 2 место в рейтинге команд HLTV.

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