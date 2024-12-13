Капитан Passion UA рассказал, как Зинченко мотивирует команду
Футболист постоянно держит контакт с командой.
Украинская киберспортивная организация Passion UA выступила на Perfect World Shanghai Major 2024.
Команда, которая дебютировал на "мейджоре", дошла до основной стадии, чем удивила фанатов и добыла их привлекательность.
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Капитан Passion UA Родион "fear" Смык рассказал, как поддерживает команду украинский футболист Александр Зинченко, который является владельцом.
"После каждого матча, мы общались с Сашей Зинченко. и он давал нам невероятную мотивацию на следующею игру".
Отметим, что благодаря успеху на турнире Passion UA вошли в ТОП-30 лучших команд мира.
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