Капитан Passion UA рассказал, как Зинченко мотивирует команду

Украинская киберспортивная организация Passion UA выступила на Perfect World Shanghai Major 2024.

Команда, которая дебютировал на "мейджоре", дошла до основной стадии, чем удивила фанатов и добыла их привлекательность.

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Капитан Passion UA Родион "fear" Смык рассказал, как поддерживает команду украинский футболист Александр Зинченко, который является владельцом.

"После каждого матча, мы общались с Сашей Зинченко. и он давал нам невероятную мотивацию на следующею игру".

Отметим, что благодаря успеху на турнире Passion UA вошли в ТОП-30 лучших команд мира.

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