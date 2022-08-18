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Игрок НФЛ получил 11-матчевое отстранение и самый большой штраф в истории лиги за сексуальные домогательства

При этом футболист продолжает заявлять, что он невиновен.
Вчера, 23:30
Дешон Уотсон / Getty Images
Дешон Уотсон / Getty Images
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Квотербек Кливленд Браунс Дешон Уотсон и НФЛ договорились о дисквалификации на 11 игр, положив конец апелляции по поводу продолжительности дисквалификации, передает The Athletic.

Уотсон также получит штраф в размере 5 миллионов долларов и он должен пройти консультацию. Это самый крупный штраф для игрока в истории лиги. Первоначально игрок был дисквалифицирован на шесть игр после того, как более 20 массажисток обвинили его в сексуальных домогательствах.

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Штраф Уотсона и взносы НФЛ и Браунс в размере 1 миллиона каждый создадут фонд в размере 7 миллионов в соответствии с инструкциями лиги.

Этот фонд будет поддерживать работу некоммерческих организаций по всей стране, которые обучают молодых людей здоровым отношениям, содействуют образованию и предотвращению сексуальных домогательств и посягательств.

Уотсону так и не были предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, но он достиг гражданского урегулирования с более чем 20 своими обвинителями.

Дешон впервые публично сказал, что ему "действительно жаль" в заранее записанном интервью, которое транслировалось в Кливленде перед первой предсезонной игрой команды на прошлой неделе.

Затем футболист провел пресс-конференцию, во время которой он заявил, что не считает себя виновным в чем-либо. Но, несмотря на это, он все равно пошел на соглашение по дисквалификации и штрафу из-за необходимости "продолжать жить своей жизнью и продолжать свою карьеру".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: американский футбол НФЛ Дешон Уотсон
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