Ассоциация футзала Украины объявила о проведении сезона-2022/23

Участие в турнире примут десять команд.

Ассоциация футзала Украины официально объявила о проведении Экстра-лиги сезона-2022/23.

На старте сезона сыграют десять команд, которые были поделены на две группы: Запад и Центр.

Группа Запад:

НФК Ураган (Ивано-Франковск)

ФК Энергия (Львов)

ФК Кардинал-Ровностандарт (Ровно)

СК Сокол (Хмельницкий)

ФК in. IT(Львов)

Группа Центр:

ФК ХИТ (Киев)

ФК Черкассыоблэнерго (Черкассы)

ФК Спасатель (Ромны)

ФК CLUST (Киев)

МФК Харьков (Харьков)

Турнир будет проведен в пять этапов:

1-й этап: команды проведут матчи в группах каждая с каждой в два круга,

2-й этап: будет сыграно пять туров, где команды группы Запад будут противостоять соперникам из группы Центр

3-й этап: команды снова проведут поединки в своих группах, но уже в один круг,

4-й этап: команды еще раз сыграют между группами,

5-й этап: после всех игр нас будут ждать матчи плей-офф.

Отмечается, что в ближайшее время будет более детальная информация по поводу проведения турнира.