Ассоциация футзала Украины объявила о проведении сезона-2022/23
Ассоциация футзала Украины официально объявила о проведении Экстра-лиги сезона-2022/23.
На старте сезона сыграют десять команд, которые были поделены на две группы: Запад и Центр.
Группа Запад:
НФК Ураган (Ивано-Франковск)
ФК Энергия (Львов)
ФК Кардинал-Ровностандарт (Ровно)
СК Сокол (Хмельницкий)
ФК in. IT(Львов)
Группа Центр:
ФК ХИТ (Киев)
ФК Черкассыоблэнерго (Черкассы)
ФК Спасатель (Ромны)
ФК CLUST (Киев)
МФК Харьков (Харьков)
Турнир будет проведен в пять этапов:
1-й этап: команды проведут матчи в группах каждая с каждой в два круга,
2-й этап: будет сыграно пять туров, где команды группы Запад будут противостоять соперникам из группы Центр
3-й этап: команды снова проведут поединки в своих группах, но уже в один круг,
4-й этап: команды еще раз сыграют между группами,
5-й этап: после всех игр нас будут ждать матчи плей-офф.
Отмечается, что в ближайшее время будет более детальная информация по поводу проведения турнира.