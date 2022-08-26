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Ассоциация футзала Украины объявила о проведении сезона-2022/23

Участие в турнире примут десять команд.
Сегодня, 13:15
АФУ
АФУ
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Ассоциация футзала Украины официально объявила о проведении Экстра-лиги сезона-2022/23.

На старте сезона сыграют десять команд, которые были поделены на две группы: Запад и Центр.

Группа Запад:

НФК Ураган (Ивано-Франковск)
ФК Энергия (Львов)
ФК Кардинал-Ровностандарт (Ровно)
СК Сокол (Хмельницкий)
ФК in. IT(Львов)

Группа Центр:

ФК ХИТ (Киев)
ФК Черкассыоблэнерго (Черкассы)
ФК Спасатель (Ромны)
ФК CLUST (Киев)
МФК Харьков (Харьков)

Турнир будет проведен в пять этапов:

1-й этап: команды проведут матчи в группах каждая с каждой в два круга,
2-й этап: будет сыграно пять туров, где команды группы Запад будут противостоять соперникам из группы Центр
3-й этап: команды снова проведут поединки в своих группах, но уже в один круг,
4-й этап: команды еще раз сыграют между группами,
5-й этап: после всех игр нас будут ждать матчи плей-офф.

Отмечается, что в ближайшее время будет более детальная информация по поводу проведения турнира.

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