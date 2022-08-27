Украина - Сербия: Онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2022 года по волейболу

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на ЧМ-2022.

В субботу, 27 августа, сборная Украины по волейболу начнет свой путь на чемпионате мира 2022 года.

Изначально турнир должен был проходить в России, но из-за войны, которую она развязала в Украине, соревнования перенесли в Польшу и Словению. Украина также заняла место России, которую сняли с турнира, так как именно наша команда имела самый высокий рейтинг среди команд, которые не сумели пробиться на чемпионат мира.

Национальная сборная Украины попала в группу А, в которой сыграет с Сербией, Пуэрто-Рико и Тунисом.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Украина - Сербия:

С сербами Украина сыграет 27 августа, с тунисцами - 29 августа, а с пуэрториканцами - 31 августа.

Стоит отметить, что для сборной Украины этот чемпионат мира стал первым за 24 года. В 1998 году по итогам первенства украинцы заняли десятое место.