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Лидер сборной Украины по волейболу: У нас есть большая возможность пройти в полуфинал ЧМ - такое бывает раз в жизни

Олег Плотницкий высказался о грядущем матче против сборной Словении.
Сегодня, 16:00
Олег Плотницкий / Getty Images
Олег Плотницкий / Getty Images
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Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий поделился мыслями о предстоящем поединке против сборной Словении в рамках четвертьфинала ЧМ-2022.

По словам Плотницкого, возможность попасть в 1/2 финала лишь одна на всю жизнь, и ею возможно воспользоваться на все 100%.

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"Мы будем в тонусе. Не думаю, что такая изнурительная была игра. Сейчас нужно немного отдохнуть, поменьше смотреть фильмы какие-нибудь, сообщения, нужно отложить телефон и хорошо поспать, хорошо поесть.

И придет снова энергия. Когда сюда на площадку в Любляну придут 7000 фанатов, она будет переполнена. Плюс есть большая возможность выйти в полуфинал, такая возможность бывает раз в жизнь, неважно, будем ли мы на следующем чемпионате мира или нет.

У нас сложилась хорошая сетка, и мы должны воспользоваться этим на 100%. Если мы головой восстановимся, оставим эту игру позади, все молодцы, то есть большие шансы", - сказал Плотницкий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Сборная Украины ЧМ 2022
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