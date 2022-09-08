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Сборная Украины в упорной борьбе уступила Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу

"Желто-синие" достойно противостояли номинальным фаворитам, но все же не прошли в следующую стадию.
Сегодня, 00:06
Сборная Украины / FIVB
Сборная Украины / FIVB
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В рамках четвертьфинала чемпионата мира по волейболу в словенской Любляне хозяева турнира принимали сборную Украины.

К сожалению, подопечные Угиса Крастьинша не смогли преодолеть сопротивление словенской национальной команды, проиграв со счетом 3:1 (16:25, 26:24, 25:19, 25:23).

Тем не менее, проход в 1/4 финала - историческое достижение для нашей сборной. Это произошло впервые в истории.

Лучшим волейболистом нашей команды в матче против словенцев стал Олег Плотницкий. набравший 28 очков.

В полуфинале Словения встретится со сборной Италии.

Словения - Украина 3:1 ( (16:25, 26:24, 25:19, 25:23)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина волейбол словения чемпионат мира
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