Сборная Украины в упорной борьбе уступила Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу
"Желто-синие" достойно противостояли номинальным фаворитам, но все же не прошли в следующую стадию.
В рамках четвертьфинала чемпионата мира по волейболу в словенской Любляне хозяева турнира принимали сборную Украины.
К сожалению, подопечные Угиса Крастьинша не смогли преодолеть сопротивление словенской национальной команды, проиграв со счетом 3:1 (16:25, 26:24, 25:19, 25:23).
Тем не менее, проход в 1/4 финала - историческое достижение для нашей сборной. Это произошло впервые в истории.
Лучшим волейболистом нашей команды в матче против словенцев стал Олег Плотницкий. набравший 28 очков.
В полуфинале Словения встретится со сборной Италии.
Словения - Украина 3:1 ( (16:25, 26:24, 25:19, 25:23)