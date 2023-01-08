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Клуб НФЛ сделал красивый жест в отношении игрока, перенесшего остановку сердца

Дамар Хэмлин будет благодарен своим работодателям.
Сегодня, 19:09
Дамар Хэмлин / Getty Images
Дамар Хэмлин / Getty Images

В одном из матчей Национальной футбольной Лиги игрок Баффало Биллс Дамар Хэмлин потерял сознание и свалился на газон. Позже стало известно, что у игрока остановилось сердце.

Он долгое время был без сознания, но все же смог прийти в себя через несколько дней.

По информации журналиста Яна Рапопорта, в контракте игрока с клубом есть стандартная схема, при которой клуб имеет право выплачивать меньшую заработную плату игроку, если он находится в списке травмированных.

Именно в такой список недавно был переведен Хэмлин, но руководство клуба обратилось в Лигу с просьбой разрешить им выплачивать футболисту полный объем его зарплаты.

Отметим, что контракт Хэмлина рассчитан на 4 года и 3,64 млн. долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: американский футбол НФЛ

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