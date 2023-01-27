Чемпионат Европы по фигурному катанию: все результаты украинцев и победители турнира

Вашему вниманию список победителей и призеров ЧЕ по фигурному катанию-2023, а также результаты выступления украинцев на этом турнире.

В Эспоо (Финляндия) в период с 25 по 29 января проходит чемпионат Европы по фигурному катанию-2023.

На турнире спортсмены принимают участие в четырех категориях – мужское и женское одиночное катание, парное катание и спортивные танцы на льду.

Победитель в каждой категории определяется по сумме баллов за два выступления – короткую программу (ритм-танец для спортивных танцев на льду) и произвольную программу (произвольный танец).

Участие в соревнованиях принимают и фигуристы из Украины – Кирилл Марсак (мужское одиночное катание), Анастасия Гожва (женское одиночное катание), Виолетта Серова/Иван Хобта (парное катание) Мария Пинчук/Никита Погорелов и Мария Голубцова/Кирилл Белобров (спортивные танцы).

Стоит отметить, что Кирилл Марсак заменил Ивана Шмуратко, который получил травму ноги перед стартом турнира.

Вашему вниманию результаты украинцев на ЧЕ по фигурному катанию, а также призеры турнира.

Мужское одиночное катание

Короткая программа

Кирилл Марсак (Украина) — 17 место, 70,41 балла – квалифицировался в произвольную программу

Тройка лучших в короткой программе:

Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96.76 балла Маттео Риццо (Италия) – 86,46 Денис Васильев (Латвия) – 84,41

Произвольная программа

Кирилл Марсак (Украина) — 22 место, 111,57 балла

Тройка лучших в произвольной программе:

Маттео Риццо (Италия) - 173, 46 Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 171,24 Лукас Брицги (Швейцария) - 168,75

Победитель и призеры в мужском одиночном катании (по сумме баллов за две программы)

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 267,77 балла

2. Маттео Риццо (Италия) - 259,92

3. Лукас Брицги (Швейцария) - 248,01

...

21. Кирилл Марсак (Украина) -181,98

Спортивные пары (парное катание)

Короткая программа

Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 10 место, 47,53 – квалифицировались в произвольную программу

Виолетта Серова/Иван Хобта

Тройка лучших в короткой программе:

Сара Конти/Николо Маки (Италия) – 70,45 балла Аника Хокке/Роберт Канкел (Германия) – 67,08 Алиса Ефимова/Рубен Бломмаэрт (Германия) – 62,77

Произвольная программа

Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 8 место, 96,19 балла.

Тройка лучших в произвольной программе:

Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 127,48 балла Сара Конти/Николо Маки (Италия) 124,68 Аникка Хокке/Роберт Канкел (Германия) – 117,18

Победитель и призеры в спортивных парах (по сумме баллов за две программы):

1. Сара Конти/Николо Маки (Италия) – 195,13 балла

2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 186,96

3. Аникка Хокке/Роберт Канкел (Германия) – 184,26

…

9. Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 143,72

Спортивные танцы на льду

Ритм-танец

Мария Голубцова/ Кирилл Белоборов (Украина) – 13 место, 61,00 – квалифицировались в произвольный танец

Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина) – 14 место, 59,36 – квалифицировались в произвольный танец

Тройка лучших в ритм-танце:

Шарлин Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 85,53 балла Лайла Страх/Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12 Юлия Турккила/ Матиас Верслюйс (Финляндия) – 77,56

Произвольный танец

результаты станут известны позже

Женское одиночное катание

Короткая программа

Анастасия Гожва (Украина) - 22 место, 46,78 - квалифицировалась в произвольную программу

Анастасия Гожва

Тройка лучших:

Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81 балла Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85 Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83

Произвольная программа

результаты станут известны позже

Стоит также отметить, что Украина снова представлена в женском одиночном катании после того, как в минувшем году спортсменки из Украины впервые пропустили турнир из-за травм и положительного теста на COVID-19.