Чемпионат Европы по фигурному катанию: все результаты украинцев и победители турнира
В Эспоо (Финляндия) в период с 25 по 29 января проходит чемпионат Европы по фигурному катанию-2023.
На турнире спортсмены принимают участие в четырех категориях – мужское и женское одиночное катание, парное катание и спортивные танцы на льду.
Победитель в каждой категории определяется по сумме баллов за два выступления – короткую программу (ритм-танец для спортивных танцев на льду) и произвольную программу (произвольный танец).
Участие в соревнованиях принимают и фигуристы из Украины – Кирилл Марсак (мужское одиночное катание), Анастасия Гожва (женское одиночное катание), Виолетта Серова/Иван Хобта (парное катание) Мария Пинчук/Никита Погорелов и Мария Голубцова/Кирилл Белобров (спортивные танцы).
Стоит отметить, что Кирилл Марсак заменил Ивана Шмуратко, который получил травму ноги перед стартом турнира.
Вашему вниманию результаты украинцев на ЧЕ по фигурному катанию, а также призеры турнира.
Мужское одиночное катание
Короткая программа
Кирилл Марсак (Украина) — 17 место, 70,41 балла – квалифицировался в произвольную программу
Тройка лучших в короткой программе:
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96.76 балла
- Маттео Риццо (Италия) – 86,46
- Денис Васильев (Латвия) – 84,41
Произвольная программа
Кирилл Марсак (Украина) — 22 место, 111,57 балла
Тройка лучших в произвольной программе:
- Маттео Риццо (Италия) - 173, 46
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 171,24
- Лукас Брицги (Швейцария) - 168,75
Победитель и призеры в мужском одиночном катании (по сумме баллов за две программы)
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 267,77 балла
2. Маттео Риццо (Италия) - 259,92
3. Лукас Брицги (Швейцария) - 248,01
...
21. Кирилл Марсак (Украина) -181,98
Спортивные пары (парное катание)
Короткая программа
Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 10 место, 47,53 – квалифицировались в произвольную программу
Тройка лучших в короткой программе:
- Сара Конти/Николо Маки (Италия) – 70,45 балла
- Аника Хокке/Роберт Канкел (Германия) – 67,08
- Алиса Ефимова/Рубен Бломмаэрт (Германия) – 62,77
Произвольная программа
Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 8 место, 96,19 балла.
Тройка лучших в произвольной программе:
- Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 127,48 балла
- Сара Конти/Николо Маки (Италия) 124,68
- Аникка Хокке/Роберт Канкел (Германия) – 117,18
Победитель и призеры в спортивных парах (по сумме баллов за две программы):
1. Сара Конти/Николо Маки (Италия) – 195,13 балла
2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 186,96
3. Аникка Хокке/Роберт Канкел (Германия) – 184,26
…
9. Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) – 143,72
Спортивные танцы на льду
Ритм-танец
Мария Голубцова/ Кирилл Белоборов (Украина) – 13 место, 61,00 – квалифицировались в произвольный танец
Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина) – 14 место, 59,36 – квалифицировались в произвольный танец
Тройка лучших в ритм-танце:
- Шарлин Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 85,53 балла
- Лайла Страх/Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12
- Юлия Турккила/ Матиас Верслюйс (Финляндия) – 77,56
Произвольный танец
результаты станут известны позже
Женское одиночное катание
Короткая программа
Анастасия Гожва (Украина) - 22 место, 46,78 - квалифицировалась в произвольную программу
Тройка лучших:
- Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81 балла
- Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85
- Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83
Произвольная программа
результаты станут известны позже
Стоит также отметить, что Украина снова представлена в женском одиночном катании после того, как в минувшем году спортсменки из Украины впервые пропустили турнир из-за травм и положительного теста на COVID-19.