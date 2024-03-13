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"Лучше, чтобы они не приезжали": Мэр Парижа высказалась о россиянах на Олимпиаде

Анн Идальго выдала "базу" о так называемых нейтральных спортсменах.
Сегодня, 21:28
Анн Идальго / Getty Images
Анн Идальго / Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго поделилась мыслями об участии спортсменов из России на Олимпиаде-2024.

По словам чиновницы, было бы хорошо, если бы атлеты из страны-террористки не принимали участие в международных соревнованиях.

"Я считаю лучше, чтобы они не приехали.

Мы не можем действовать так, будто вторжения России в Украину не было. Мы не могли действовать так, будто Владимир Путин не диктатор, который сегодня угрожает всей Европе", - заявила глава французской столицы.

Также Анн высказалась о возможности применения санкций к Израилю, который ведет войну против ХАМАСа в Секторе Газа.

"О применении санкций к Израилю относительно Олимпийских и Паралимпийских игр не может быть и речи, поскольку Израиль является демократическим государством", - резюмировала Идальго.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада война с россией

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