Де Риддер одолел Уиттакера в главном поединке UFC Abu Dhabi

Бывший обладатель пояса UFC в категории до 84 кг Роберт Уиттакер уступил экс-обладателю титулов One Championship в среднем и полутяжелом дивизионе Ренье де Риддеру. Бойцы прошли всю дистанцию поединка.

Де Риддер победил после "зарубы" раздельным решением судей. Два представителя Фемиды насчитали победу нидерландскому бойцу (по 48:47). Зато еще один отдал предпочтение Уиттакеру (48:47).

Для Де Риддера отчетная победа стала четвертой. Тем временем австралиец не смог перекрыть поражение от Хамзата Чимаева.

Напомним, американец Дастин Порье завершил профи-карьеру поражением обладателю титула BMF.

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