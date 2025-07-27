iSport.ua
Русский Українська

Де Риддер одолел Уиттакера в главном поединке UFC Abu Dhabi

Нидерландец выиграл противостояние бывших чемпионов.
Сегодня, 08:00       Автор: Антон Федорцив
Ренье де Риддер / Getty Images
Ренье де Риддер / Getty Images

Бывший обладатель пояса UFC в категории до 84 кг Роберт Уиттакер уступил экс-обладателю титулов One Championship в среднем и полутяжелом дивизионе Ренье де Риддеру. Бойцы прошли всю дистанцию поединка.

Де Риддер победил после "зарубы" раздельным решением судей. Два представителя Фемиды насчитали победу нидерландскому бойцу (по 48:47). Зато еще один отдал предпочтение Уиттакеру (48:47).

Для Де Риддера отчетная победа стала четвертой. Тем временем австралиец не смог перекрыть поражение от Хамзата Чимаева.

Напомним, американец Дастин Порье завершил профи-карьеру поражением обладателю титула BMF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Роберт Уиттакер Ренье де Риддер

Статьи по теме

Дважды обидчик Макгрегора проиграл прощальный бой UFC Дважды обидчик Макгрегора проиграл прощальный бой UFC
Топурия стал чемпионом UFC в легком весе, уничтожив Оливейру Топурия стал чемпионом UFC в легком весе, уничтожив Оливейру
Экс-претендент на титул UFC грезит боем против легендарного рестлера Экс-претендент на титул UFC грезит боем против легендарного рестлера
Двалишвили задушил О'Мэлли и впервые выиграл в UFC сабмишином Двалишвили задушил О'Мэлли и впервые выиграл в UFC сабмишином

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа09:30
Интер улучшил предложение по лидеру Аталанты
Европа09:26
Арсенал попробует удержать лидера команды
Бокс08:58
Кэррингтон завоевал титул временного чемпиона в полулегком весе
Европа08:29
МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ
ММА08:00
Де Риддер одолел Уиттакера в главном поединке UFC Abu Dhabi
Бокс07:36
Заяс победил Гарсию в противостоянии за титул WBO
Европа07:10
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
Европа00:44
Эвертон Миколенко может перехватить трансферную цель принципиального соперника
Европа00:20
ПСЖ нашел замену Доннарумме
Вчера, 23:52
Европа23:52
Итальянский топ-клуб усилился вратарем европейской сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK