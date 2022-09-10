iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре

На турнире от UFC произошло ряд изменений.
Сегодня, 07:57
Нейт Диаз и Тони Фергюсон
Нейт Диаз и Тони Фергюсон
0 0 0

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 279, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября.

На официальном мероприятии шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание, из-за чего теперь его поединок с Найтом Диазом не состоится.

Как сообщает MMA Junkie, организация нашла решение для проведение турнира.

В главном поединке теперь выступят два американца Нейт Диаз и Тони Фергюсон. Чимаев, несмотря на провал веса, сразится с Кевином Холландом. Бойцы будут биться в со-главном событии, при этом их поединок рассчитан на пятираундовую дистанцию, как и главное противостояние вечера.

Кроме того, теперь Ли Цзинлян сойдется в октагоне с Дэниелом Родригесом..

Напомним, турнир UFC 279 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на 11-е сентября на T-Mobile Arena.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ММА UFC Нейт Диаз Тони Фергюсон Хамзат Чимаев
0 0 0

Статьи по теме

Чимаев провалил взвешивание, бой с Диазом оказался под угрозой срыва Чимаев провалил взвешивание, бой с Диазом оказался под угрозой срыва
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
"Большая ошибка": Защитник сборной Боснии и Герцеговины выступил против матча с россиянами "Большая ошибка": Защитник сборной Боснии и Герцеговины выступил против матча с россиянами
Тур в АПЛ перенесли, що ж дивитися на вихідних? Тур в АПЛ перенесли, що ж дивитися на вихідних?
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа10:32
"Большая ошибка": Защитник сборной Боснии и Герцеговины выступил против матча с россиянами
Европа10:05
Тур в АПЛ перенесли, що ж дивитися на вихідних?
Теннис10:00
Алькарас или Рууд: кто выиграет US Open-2022 у мужчин
Бокс09:48
Промоутер поддал сомнению проведение боя Фьюри - Джошуа в 2022 году
Европа09:24
Джеко выступил с заявлением касательно матча Боснии и Герцеговины и РФ
Теннис09:00
Швентек или Жабер: кто выиграет US Open-2022 у женщин
Европа08:40
Фанаты Манчестер Юнайтед встретили Холанда на улице города, где постарались переманить его на Олд Траффорд
Украина08:10
УПЛ: календарь и результаты матчей
ММА07:57
Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре
Украина07:37
Срна отреагировал на потенциальный матч между сборными Боснии и Герцеговины и РФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK