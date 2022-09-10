Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 279, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября.

На официальном мероприятии шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание, из-за чего теперь его поединок с Найтом Диазом не состоится.

Как сообщает MMA Junkie, организация нашла решение для проведение турнира.

В главном поединке теперь выступят два американца Нейт Диаз и Тони Фергюсон. Чимаев, несмотря на провал веса, сразится с Кевином Холландом. Бойцы будут биться в со-главном событии, при этом их поединок рассчитан на пятираундовую дистанцию, как и главное противостояние вечера.

Кроме того, теперь Ли Цзинлян сойдется в октагоне с Дэниелом Родригесом..

Напомним, турнир UFC 279 пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на 11-е сентября на T-Mobile Arena.