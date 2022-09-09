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Чимаев провалил взвешивание, бой с Диазом оказался под угрозой срыва

Главный поединок UFC 279 может не состояться.
Сегодня, 22:19
Хамзат Чимаев / Getty Images
Хамзат Чимаев / Getty Images
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В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 279, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября.

Главным событием вечера должен стать поединок между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, но шведский боец провалил взвешивание накануне схватки.

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Перед боем Диаз показал нужный результат - 77,56 кг, а Чимаев продемонстрировал перевес в 3,5 кг - 80,97 кг. Шведский боец получил дополнительный час, но так и не смог уложиться в вес.

Главный поединок UFC 279 оказался под угрозой срыва, поскольку Диаз отказывается драться с Чимаевым.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция UFC 279 была отменена из-за массовой драки между командами Чимаева и Диаза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Нейт Диаз Хамзат Чимаев
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