Чимаев: Диаз покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что надеется провести все пять раундов в октагоне с Нейтом Диазом.

"Не думаю, что этот парень переживет стартовый раунд. Но я надеюсь, что он все-таки простоит все пять раундов.

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Он покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин. Если я побью его уже в самом начале, то люди будут говорить, что он слишком старый и ему пора на покой.

Но я намерен снести ему голову. Я здесь не для того, чтобы выигрывать по очкам и играть в игры. Я пришел сюда, чтобы кого-нибудь раскатать", – сказал Чимаев в интервью ESPN MMA.

Напомним, что бой шведа и ветерана ММА состоится в ночь на 11 сентября на UFC 279.