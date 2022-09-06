Чимаев: В UFC хотят, чтобы я убил Нейта Диаза

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с легендой промоушена Нейтом Диазом.

"Мне плевать, что мне даст победа над Нейтом. Я просто заработаю денег, вернусь домой, хорошо проведу время, помогу кому-нибудь – просто буду счастлив.

Я заработаю хорошие деньги, разнесу ему голову, повеселюсь. В UFC хотят, чтобы я убил этого парня. Я сделаю это. Я как убийца: мне платят, и я сношу им головы. Это делает меня счастливым.

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Я выхожу, бью соперника и получаю за это миллионы. Все любят деньги, нам всем нужны деньги для того, чтобы помогать семье, хорошо проводить время. Все хотят хорошую жизнь. Никто не хочет быть на дне, все хотят быть на вершине.

Я продолжаю двигаться дальше. А что мне еще делать? Сидеть и ждать, пока мне кто-то что-то даст? Нет, я пойду и возьму все сам", – сказал Чимаев в интервью ESPN MMA.

Напомним, бой Чимаев - Диаз состоится 11 сентября и возглавит турнир UFC 279 в Лас-Вегасе.