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Пресс-конференция UFC 279 отменена из-за массовой драки между командами Чимаева и Диаза

В потасовке участвовали 100 человек.
Сегодня, 11:48
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images
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Президент UFC Дана Уайт отменил пресс-конференцию 279-го номерного турнира в Лас-Вегасе из-за потасовки команд участников главного боя.

В ходе драки между командами Хамзата Чимаева и Нейта Диаза участвовали около 100 человек - 25 со стороны шведа и 75 со стороны американца.

Кроме того, в драке также участвовал боец Кевин Холланд из-за которого и начался конфликт. Полусредневес предложил Чимаеву "бесплатно сбрить бороду", после чего и началась потасовка.

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"Конференции не будет. Я извиняюсь перед всеми, я в очень странной ситуации, такого никогда не было в истории компании. Но поверьте мне, в интересах общей безопасности лучше не проводить эту пресс-конференцию и...

Да. Я слышу вас, я согласен с вами. Но для всеобщей безопасности это правильное решение. Я извиняюсь... Спасибо, что пришли", – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, бой Чимаев - Диаз возглавит UFC 279, который состоится в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт
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