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Диас ярким приемом одолел Фергюсона на UFC 279

Американец стал главной звездой бойцовского вечера.
Сегодня, 07:51
Тони Фергюсон и Нейт Диас
Тони Фергюсон и Нейт Диас
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На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился главный поединок турнира UFC 279, в котором выступили полусредневесы Нейт Диас и Тони Фергюсон.

Уже в первом раунде на левой ноге Фергюсона раскрылась кровавая рана, из которой изливалось много крови. Тони в большинстве своем атаковал ногами и выступал как фаворит, больше атакуя, именно он вел бой в первых раундах.

В третьей пятиминутке Нейт Диас начал играть на публику – он несколько раз просто останавливался, опускал руки, подходил к сетке и склонялся на нее, чтобы отдохнуть. Но потом возвращался и несколько раз попадал по сопернику.

В четвертом раунде Диас еще больше стал доминировать, несмотря на попытки Фергюсона вести поединок. Бойцы перешли в борьбу, в которой Нейт совершил прием гильотины, вынудив Фергюсона сдаться.

Таким образом, Диас победил своего соперника в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC MMA Тони Фергюсон Нейт Диас
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