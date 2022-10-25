Макгрегор заявил о готовности вернуться в октагон

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что готов вернуться в октагон после восстановления от травмы.

"Готовлюсь запрыгнуть в клетку и начать лупить людей за миллионы долларов. Легкая работа", – написал ирландец в своем инстаграме.

Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021-го, после боя с Дастину Порье, в котором ирландец сломал ногу.

Ранее сообщалось, что известный актер и продюсер хочет, чтобы Макгрегор снялся в одном из его фильмов.