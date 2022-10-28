Макгрегор: Надеюсь, вернусь в октагон в начале 2023 года

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что может вернуться к боям в октагоне уже в начале 2023 года.

"Я скоро вернусь. Надеюсь, в начале 2023 года – где-то в первом квартале. Еще пару месяцев, и я буду готов начать тренировочный лагерь. Я предсказываю будущее – в нем есть золото", – заявил ирландец в соцсетях.

Super heavy in the bank https://t.co/2n7MtnPvxf — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 28, 2022

Отметим, по правилам USADA (антидопинговая комиссия), если Макгрегор начнет сдавать тесты 28 октября, то сможет выйти в клетку не раньше 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Волкановски заявил о готовности подраться с Макгрегором.