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Макгрегор: Надеюсь, вернусь в октагон в начале 2023 года

Ирландец анонсировал свое появление в восьмиугольнике.
Сегодня, 17:16
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images
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Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что может вернуться к боям в октагоне уже в начале 2023 года.

"Я скоро вернусь. Надеюсь, в начале 2023 года – где-то в первом квартале. Еще пару месяцев, и я буду готов начать тренировочный лагерь. Я предсказываю будущее – в нем есть золото", – заявил ирландец в соцсетях.

Отметим, по правилам USADA (антидопинговая комиссия), если Макгрегор начнет сдавать тесты 28 октября, то сможет выйти в клетку не раньше 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Волкановски заявил о готовности подраться с Макгрегором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор
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