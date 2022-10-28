Волкановски заявил о готовности подраться с Макгрегором

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с экс-чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором.

"Прямо сейчас Конор знает, что если я заберу титул в легком весе, то он сможет подраться за пояс в полулегком. Он видит в этом определенную возможность.

Он единственный чемпион в полулегком весе, которого я еще не побеждал. Так что очевидно, что этот бой что-то значит для меня... Так же как и деньги, которые принесет этот поединок.

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Вы знаете, вся эта шумиха вокруг него делает наш бой веселым и занимательным. Так что будет здорово, но в этом поединке есть еще и глубокий смысл", – заявил Волкановски в интервью Submission Radio.

Напомним, бой Волкановски - Махачев может состояться в феврале на UFC 284 в Австралии.