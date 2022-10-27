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Волкановски: Хочу увидеть, как легко Махачев сломается

Австралиец готов побить новоиспеченного чемпиона.
Сегодня, 13:20
Алекс Волкановски / Getty Images
Алекс Волкановски / Getty Images
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Чемпион в полулегком весе UFC Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

"Я не собираюсь стоять перед ним. При всем уважении к Чарльзу Оливейре, я заранее говорил, что Ислам победит, потому что Чарльз слишком прямолинейный: он стоит перед соперником или идет на него, поэтому по нему легко попасть и перевести.

Со мной такого не будет. Я собираюсь много двигаться, и это станет проблемой для Махачева, потому что он лишится комфортной позиции для прохода в ноги. Я отлично двигаюсь, и мою работу на ногах будет трудно просчитать.

Ислам называет меня коротышкой, но даже не понимает, что это помогает мне в боях с такими парнями, как он.

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Да, преимущество в весе и габаритах имеет значение, но я маленький и коренастый, и поэтому такого коротышку как я очень трудно перевести и еще труднее удержать внизу. Тем более, что я буду работать над этим следующие три-четыре месяца.

С нетерпением жду возможности увидеть лицо Махачева, когда он поймет, что все не так просто, как он ожидал. Хочу увидеть, как легко он сломается, когда все пойдет не так, как он планировал", – сказал Волкановски в интервью Submission Radio.

Напомним, бой Волкановски - Махачев может состояться в феврале на UFC 284 в Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев алекс волкановски
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