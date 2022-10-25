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Волкановски: С нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером боя с Махачевым

Чемпион готов проверить на прочность челюсть новоявленного триумфатора.
Сегодня, 20:47
Алекс Волкановски / Getty Images
Алекс Волкановски / Getty Images
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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что рад принять вызов нового чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.

"Это определенно вызов. Я не собираюсь сидеть и говорить, что это не так. Каждый думает, а смогу ли я пройти это испытание? 100%, у меня нет даже капли сомнений.

С нетерпением жду этого боя, а также с нетерпением жду, когда меня объявят аутсайдером. Я жду, когда люди скажут: "Он не сможет справиться с его силой. Его вынесут. Он не сможет даже подняться".

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Также я не могу дождаться, когда по ходу поединка буду доказывать, что люди ошибались. Мне нравится быть аутсайдером. Если люди снова хотят усомниться во мне, это прекрасно", – сказал Волкановски в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Волкановски - Махачев может состояться в феврале на UFC 284 в Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алекс волкановски
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