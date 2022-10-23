Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

"Я до боя говорил, что Ислам его закончит. Первый раунд был таким хорошим, плотным. Ислам зацепил его один или два раза.

Мы ожидали, что первый раунд будет плотным. Нам нужно было затянуть Оливейру в глубокие воды. Я очень рад победе. Ислам сотворил историю, которую невозможно описать одними словами.

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У Ислама планка подраться до Рамадана. Я бы хотел, чтобы он подрался с Алексом Волкановски. Конечно, есть еще Бенеил Дариуш с восемью победами.

Но Волкановски – первый номер рейтинга P4P, большое имя. Если UFC этого хочет, тогда вперед. Или Волкановски, или Дариуш. В начале марта", – сказал Хабиб после боя.

Напомним, Махачев во втором раунде удушающим приемом смог одолеть Оливейру.