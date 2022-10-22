Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе

В субботу, 22 октября, в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг защищал свой титул против Ти Джей Диллашоу.

В первом раунде ямаец чуть не забил своего оппонента в граунд энд паунде, однако претенденту удалось пережить избиение и дожить до второго раунда.

В перерыве Диллашоу пожаловался на бой в плече, что сыграло свою роль. Во второй раунде Стерлинг смог завершить начатое и забить своего оппонента в партере.

Судья остановил бой, присудив ямайцу победу техническим нокаутом. Травма плеча не дала претенденту защищаться, что стала ключом для победы Стерлинга.

Напомним, Шон О’Мэлли одержал победу раздельным решением над Петром Яном.