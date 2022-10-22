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Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе

Ямаец забил оппонента в партере.
Вчера, 23:32
Диллашоу - Стерлинг / Getty Images
Диллашоу - Стерлинг / Getty Images
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В субботу, 22 октября, в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг защищал свой титул против Ти Джей Диллашоу.

В первом раунде ямаец чуть не забил своего оппонента в граунд энд паунде, однако претенденту удалось пережить избиение и дожить до второго раунда.

В перерыве Диллашоу пожаловался на бой в плече, что сыграло свою роль. Во второй раунде Стерлинг смог завершить начатое и забить своего оппонента в партере.

Судья остановил бой, присудив ямайцу победу техническим нокаутом. Травма плеча не дала претенденту защищаться, что стала ключом для победы Стерлинга.

Напомним, Шон О’Мэлли одержал победу раздельным решением над Петром Яном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ти Джей Диллашоу алджамейн стерлинг
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