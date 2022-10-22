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Шон О’Мэлли одержал победу раздельным решением над Петром Яном

Судьи стали на сторону американского бойца.
Вчера, 23:03
Ян - О’Мэлли / Getty Images
Ян - О’Мэлли / Getty Images
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В субботу, 22 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280 состоялся бой в легчайшем весе между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

Поединок продлится все три раунда. Русский боец неплохо смотрелся в стойке, однако больше полагался на борьбу. В свою очередь О’Мэлли пытался вырубить оппонента навыками из кикбоксинга.

В упорной борьбе судьи смогли выявить победителя лишь раздельным решением. Триумфатором боя стал американец – 29-28, 28-29, 28-29.

Таким образом, О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе.

На ISPORT также доступно расписание боев и турниров боев без правил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Петр Ян
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