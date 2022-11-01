О’Мэлли: Мое колено чуть не вышибло Яна из UFC в Bellator

Боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил, что был близок к окончанию карьеры Петра Яна в сильнейшей лиге мира.

"Я был опасен в третьем раунде. Я чуть не снес Яну голову. Я ударил его коленом, рассек его, нанес пару ударов, и потом еще добавил колено, когда он был у сетки.

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Я чуть было не вышиб Петра Яна из UFC. Я знаю, что он говорил об уходе из UFC. Мое колено чуть не отправило его в Bellator или ONE FC", – заявил Шон в интервью The MMA Hour.

Напомним, что победу раздельным решением судей в бою О’Мэлли - Ян одержал американец.