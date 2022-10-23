Петр Ян - Шон О’Мэлли: статистика боя

Американец нанес больше ударов, а россиянин доминировал в партере.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян потерпел поражение на турнире UFC 280 от Шона О’Мэлли.

За весь поединок Ян нанес 139 ударов, из которых точными были 97, а акцентированными — 58. Статистика Шона — 171 удар, 91 точных, 84 — акцентированных.

Отметим, экс-чемпион преимущество наносил удары по ногам и корпусу, в то время как большинство ударов О’Мэлли прилетали в голову оппонента.

Кроме того, у россиянина за бой шесть проведенных тейкдаунов из 13, а у "Сахарка" всего один нереализованный перевод.

В итоге, триумфатором боя стал американец. Судьи разделились, отдав Шону победу – 29-28, 28-29, 28-29.

Ранее сообщалось, что Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе.