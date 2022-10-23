iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Петр Ян - Шон О’Мэлли: статистика боя

Американец нанес больше ударов, а россиянин доминировал в партере.
Сегодня, 09:50
Ян - О’Мэлли / Getty Images
Ян - О’Мэлли / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян потерпел поражение на турнире UFC 280 от Шона О’Мэлли.

За весь поединок Ян нанес 139 ударов, из которых точными были 97, а акцентированными — 58. Статистика Шона — 171 удар, 91 точных, 84 — акцентированных.

Отметим, экс-чемпион преимущество наносил удары по ногам и корпусу, в то время как большинство ударов О’Мэлли прилетали в голову оппонента.

Кроме того, у россиянина за бой шесть проведенных тейкдаунов из 13, а у "Сахарка" всего один нереализованный перевод.

В итоге, триумфатором боя стал американец. Судьи разделились, отдав Шону победу – 29-28, 28-29, 28-29.

Ранее сообщалось, что Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Петр Ян
0 0 0

Статьи по теме

Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе
Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе
Помочь журналистам

Видео

Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022
Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

ММА10:21
Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула
НХЛ09:55
НХЛ: Колорадо одержал победу над Вегасом, Тампа обыграла Айлендерс
ММА09:50
Петр Ян - Шон О’Мэлли: статистика боя
Игровые09:16
Плей-офф MLB: Филадельфия вышла вперед в серии с Падрес, Хьюстон вновь быграл Янкис
НБА08:50
НБА: Бостон победил Орландо, Сакраменто без Леня уступил Клипперс
Формула 108:15
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 107:58
Сайнс завоевал поул Гран-при США, Ферстаппен будет стартовать вторым
Европа07:25
Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022
ММА00:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА00:39
Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK