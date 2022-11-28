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Стали известны точные сроки возвращения Макгрегора в октагон

Ирландец ближайшие полгода не сможет драться.
Сегодня, 19:19
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Антидопинговое агентство США сообщило, что не будет делать послаблений для Конора Макгрегора.

"Макгрегор не включен в пул тестирования USADA и должен находиться в нем шесть месяцев. Мы не видим веских причин для того, чтобы сделать для него исключение", – заявил вице-президент USADA по связям с общественностью Авери Уокер.

Таким образом, возвращение Макгрегора в октагон состоится не ранее августа 2023-го.

Напомним, ирландец уже не раз заявлял, что в феврале возвращается в пул тестирования USADA и уже ищет себе оппонента.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

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