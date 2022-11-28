Стали известны точные сроки возвращения Макгрегора в октагон

Антидопинговое агентство США сообщило, что не будет делать послаблений для Конора Макгрегора.

"Макгрегор не включен в пул тестирования USADA и должен находиться в нем шесть месяцев. Мы не видим веских причин для того, чтобы сделать для него исключение", – заявил вице-президент USADA по связям с общественностью Авери Уокер.

Таким образом, возвращение Макгрегора в октагон состоится не ранее августа 2023-го.

Напомним, ирландец уже не раз заявлял, что в феврале возвращается в пул тестирования USADA и уже ищет себе оппонента.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора.