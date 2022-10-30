Чемпион UFC в полулегком весе вызвал на бой Макгрегора

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что в случае победы над Исламом Махачевым хочет драться с Конором Макгрегором.

"Он хотел бы получить еще один шанс побороться за титул, но сейчас ему очень сложно это сделать, особенно после двух к ряду поражений.

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Я уверен, что в UFC будут не против нашего поединка. К тому же Макгрегор не просто так пытался зацепить нас с Махачев, написав несколько твитов. Он, как обычно играет в свою", – сказал Волкановски в интервью Submission Radio.

Напомним, бой Волкановски - Махачев может состояться в феврале на UFC 284 в Австралии.