Новый способ возвращения долга: Топового бойца UFC попросили выбить плату за жилье у соперника

Легковеса UFC Рафаэля Физиева обвинили в том, что он не оплатил аренду жилья в Таиланде.

"Физиев уже больше трех лет должен арендную плату за три месяца владельцу дома в Таиланде.

Несколько раз писал им, что оплатит, но так и не оплатил. Долг не оспаривает, просто не хочет платить.

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Джастин Гэтжи, пожалуйста, выбей из него плату", – говорится в сообщении команды Phuket Top Team.

Напомним, бой Гэтжи - Физиев состоится 18 марта в Лондоне, в рамках UFC 286.