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Кормье: Если Гэтжи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ

Американец высказался о потенциальном будущем легковеса.
Сегодня, 17:19
Даниэль Кормье / Getty Images
Даниэль Кормье / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя топовых легковесов Рафаэля Физиева и Джастина Гэтжи.

"Гэтжи – этот тот, кто убьет или будет убитым. Его менталитет все тот же. Он просто сумасшедший боец, которому нравится рубка, и то же самое я могу сказать о Физиеве.

Это будет интересный бой. В этом поединке многое может поменяться в рейтинге легкого дивизиона.

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Если Гэтжи проиграет, ему будет труднее вернуться в топ", – заявил Кормье в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Гэтжи - Физиев состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Даниэл Кормье джастин гэтжи

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