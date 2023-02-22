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Топовый легковес UFC ударил фаната, оскорбившего его жену

Порье чуть не избил мужчину с плакатом.
Сегодня, 12:50
Порье с женой / Getty Images
Порье с женой / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье во время парада Марди Гра в Новом Орлеане ударил человека с плакатом.

Мужчина встретил бывшего временного чемпиона и его супругу Джоли с плакатом, на котором было написано: "Эй, Дастин, твоя жена у меня в ЛС (личных сообщениях)".

Сначала Порье просто дал пощечину мужчину, а затем попытался выйти из машины, чтобы разобраться с обидчиком его возлюбленной, однако жена остановила бойца.

Вероятно, человек с плакатом хотел выбесить Дастина, сделав отсылку на слова Макгрегора. Ирландец дразнил Порье тем, что его жена американца пишет ему в соцсетях.

Ранее Порье назвал формулу успеха для Макгрегора в бою с Чендлером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье

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