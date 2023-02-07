Порье назвал формулу успеха для Макгрегора в бою с Чендлером

Легковес UFC Дастин Порье высказался о предстоящем бое в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

"Любой из них может победить. Я считаю, что если Конор вернется с таймингом и скоростью, которые были у него до травмы, то он остановит Чендлера.

Чендлер – очень уязвимый боец. Когда ты стоишь перед Конором, тебе кажется, что он тебя не достанет, но он все равно попадает. Его руки длиннее, чем кажется.

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И он хорошо использует эту длину вместе со скоростью и таймингом, чтобы сокращать дистанцию. Если тайминг Конора остался прежним, я думаю, что он попадет по Чендлеру", – сказал Порье в интервью WEIGHING IN.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавят команды в очередном сезоне The Ultimate Fighter, после чего проведут очный поединок.