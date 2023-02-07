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Чендлер сделал прогноз на свой бой против Макгрегора

Американец верит в свою победу над ирландцем.
Сегодня, 15:56
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом дивизиона Конором Макгрегором.

"Мы оба любим быстро стартовать. Когда дверь октагона закроется и Брюс Баффер объявит наши имена, мы тут же сойдемся с ним в центре, чтобы попытаться вынудить друг друга сделать шаг назад.

Конор в стойке занимает побольше места, стараясь навязать свое доминирование. Я же полечу вперед, будто реактивный снаряд, буду пытаться сразу достать соперника ударом. У меня лучше борьба и грепплинг. Я мощнее его.

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Если он хорошенько приложится, то будет трудно. Но я тоже могу как следует попасть. Важно, что я могу победить и приемом. Думаю, я выиграю во втором раунде. Вымотаю его и вырублю сочным ударом.

Я никого не боюсь, и меня не страшит Конор. Он много про меня знает и попытается использовать это себе на пользу. Но это только раззадоривает меня", – сказал Чендлер в интервью MMA Junkie.

Напомним, Конор МакГрегор и Майкл Чендлер станут следующими тренерами 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

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