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"Маленький лепрекон": голливудская звезда обвинила МакГрегора в "очернении" Ирландии

Лиам Нисон объяснил, почему он ненавидит UFC.
Сегодня, 16:56
Лиам Нисон / Getty Images
Лиам Нисон / Getty Images

Оскароносный актер Лиам Нисон считает, что звезда UFC Конор МакГрегор портит репутацию Ирландии, передает talkSPORT.

Ирландский боец стал одним из самых известных и успешных спортсменов на планете с тех пор, как почти десять лет назад присоединился к UFC.

34-летний спортсмен выиграл два титула UFC, продал миллионы платных просмотров и даже ненадолго перешел в бокс, чтобы сразиться с Флойдом Мейвезером. Будучи гордым ирландцем, МакГрегор всю карьеру носил с собой флаг своей страны. 

Но, по словам 70-летнего Нисона, на протяжении многих лет он плохо представлял их общую родину.

"Этот маленький лепрекон Конор МакГрегор портит репутацию Ирландии. Я знаю, что он в хорошей форме, и я восхищаюсь им за это. Но я не могу этого вынести", - заявил актер.

"Я терпеть не могу UFC. Для меня это как драка в баре. Я знаю, что бойцы говорят: "Нет, вы ошибаетесь — у нас месяцы тренировок". Почему бы вам просто не взять бутылку пива и не ударить другого парня по голове?".

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В настоящее время Конор МакГрегор готовится к своему долгожданному возвращению в октагон с тех самых пор, как в июле 2021 года он сломал большеберцовую и малоберцовую кость во время своего третьего боя с Дастином Порье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

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