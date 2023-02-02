Оливейра: Макгрегор прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра в очередной раз высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.

"Здесь нет дураков, все знают, что мы хотим этот бой, потому что он принесет много денег. Я много раз просил поединок с Конором, но он никогда не отвечал. Я подерусь с ним в день, когда он захочет, но больше вызову его на бой.

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Макгрегор струсил давным-давно. Он выбирает свои бои. Думаю, он смотрит на парня и думает: "Я могу его победить", а затем подписывает контракт.

Он прав, что не дерется со мной, потому что знает, чем это закончится", – сказал Оливейра в интервью MMA Fighting.

Ранее бразилец предлагал Макгрегору выйти в октагон в любое время, отмечая то, какую выгоду он извлечет от этого поединка.