Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о поединке против Ислама Махачева.

"В бою против Махачева я не чувствовал никакого давления – он просто был лучше, чем я. Не пересматривал бой, для меня это ничего не значит.

Я не могу сказать, что у меня был плохой вечер. Просто плохие 10 минут. Больше мне нечего сказать. Вы знаете, я всегда говорю правду. Я уже думал об этом, но других реальных объяснений у меня нет.

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Я ничего не стал бы менять в реванше, потому что я знаю, как упорно тренировался. Что же касается самого боя, то здесь я ничего не могу сказать, кроме того, что Ислам был лучше меня. Я не стал бы менять тренировочный лагерь или весогонку. Я бы ничего не стал менять", – сказал Оливейра в интервью Super Lutas.

Напомним, на UFC 280 в октябре бразилец проиграл Махачеву удушающим приемом во втором раунде.