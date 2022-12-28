iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым

Бразилец признал свое поражение.
Сегодня, 14:19
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о поединке против Ислама Махачева.

"В бою против Махачева я не чувствовал никакого давления – он просто был лучше, чем я. Не пересматривал бой, для меня это ничего не значит.

Я не могу сказать, что у меня был плохой вечер. Просто плохие 10 минут. Больше мне нечего сказать. Вы знаете, я всегда говорю правду. Я уже думал об этом, но других реальных объяснений у меня нет.

Читайте также: Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева

Я ничего не стал бы менять в реванше, потому что я знаю, как упорно тренировался. Что же касается самого боя, то здесь я ничего не могу сказать, кроме того, что Ислам был лучше меня. Я не стал бы менять тренировочный лагерь или весогонку. Я бы ничего не стал менять", – сказал Оливейра в интервью Super Lutas.

Напомним, на UFC 280 в октябре бразилец проиграл Махачеву удушающим приемом во втором раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Чарльз Оливейра

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар Ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар
Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева
Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

ММА14:19
Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым
Европа13:52
Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны
Европа13:25
Гвардиола сделал заявление касаемо зимних трансферов Манчестер Сити
Биатлон13:01
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа12:48
Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах
Европа12:20
Роберто: Месси не будет любить ПСЖ так, как Барселону
Европа11:54
Бавария намерена продлить контракты с двумя молодыми талантами
Бокс11:15
"Один звонок может перевернуть жизнь": Фьюри признался, что пережил семейную драму перед боем с Чисорой
ЧМ-202210:30
Доминация десяток, Гризманн - лучшая семерка: символическая сборная ЧМ-2022 по номерам
Бокс10:26
Джервонта Дэвис арестован, ближайший бой оказался на грани срыва
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK