Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем бое против Ислама Махачева.

"Ислам силен, он будет готов. Но, запомните мои слова, я гарантирую, что тоже буду готов. Я буду более чем готов. Я буду в хорошей форме. Я буду сильнее, чем когда-либо.

Я уже качаюсь. Я уже нарастил больше мышц, чем перед своими последними боями. Я уже сильнее, гораздо сильнее.

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2023 год будет самым большим во всей моей карьере, в моем наследии. Это определяющий год. 2023 год начнется с того, что я вынесу Ислама", – сказал Волкановски на своем ютуб-канале.

Напомним, бой Махачев - Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском городе Перте.