iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева

Австралиец ждет с нетерпением новый бой.
Сегодня, 16:25
Алекс Волкановски / Getty Images
Алекс Волкановски / Getty Images

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем бое против Ислама Махачева.

"Ислам силен, он будет готов. Но, запомните мои слова, я гарантирую, что тоже буду готов. Я буду более чем готов. Я буду в хорошей форме. Я буду сильнее, чем когда-либо.

Я уже качаюсь. Я уже нарастил больше мышц, чем перед своими последними боями. Я уже сильнее, гораздо сильнее.

Читайте также: Волкановски: У меня есть шансы победить Махачева, и я буду использовать их все

2023 год будет самым большим во всей моей карьере, в моем наследии. Это определяющий год. 2023 год начнется с того, что я вынесу Ислама", – сказал Волкановски на своем ютуб-канале.

Напомним, бой Махачев - Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском городе Перте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев алекс волкановски

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе
Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом
Пимблетт одержал победу над Гордоном единогласным решением судей Пимблетт одержал победу над Гордоном единогласным решением судей
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

НБА18:26
Даллас откроет на Рождество памятник Новицки
Европа18:10
Стало известно будущее Месси
Украина17:50
Ротань - новый тренер Александрии
ЧМ-202217:47
Пятов: После победы Аргентины на ЧМ можно было открыть пиво от Месси, но я жду более важный повод
Европа17:46
Хави: Жаль, что Барселона вылетела из Лиги чемпионов
Европа17:22
Двухкратный чемпион Формулы 1 высказался о соперничестве Месси и Роналду
Бокс17:17
Бокс: расписание боев
Европа16:59
Директор Айнтрахта: Даже нам предлагали подписать Роналду
Европа16:52
Севилья объявила о расторжении контракта с Иско
ММА16:25
Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK