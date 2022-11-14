Волкановски: У меня есть шансы победить Махачева, и я буду использовать их все

Австралиец верит в свой триумф над россиянином.

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

"Я уважаю Ислама, он боец высочайшего уровня.

Меня считают аутсайдером? Ничего страшного, и я сам так, конечно, не считаю.

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У меня есть шансы победить Ислама, и я буду использовать их все", – сказал Волкановски в интервью ТАСС.

Напомним, бой Махачев - Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском городе Перте.