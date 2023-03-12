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Грузин Двалишвили деклассировал россиянина Яна, поддержавшего войну против Украины

После успешного поединка победитель воскликнул: "Слава Украине! Слава Грузии!".
Сегодня, 07:58
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили одержал убедительную победу над россиянином Петром Яном.

Грузинский боец уверенно разобрался со своим оппонентом, доминируя на протяжении всего поединка. Двалишвили оказывал постоянное давление на соперника, регулярно пытаясь перевести бой в партер и в результате сделал 11 успешных тейкдаунов.

Мераб был лучше в стойке и в борьбе, а в россиянина к пятому раунду правый глаз был закрыт гематомой. Грузин регулярно избивал своего соперника, что в итоге вылилось в безоговорочную победу единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45.

После своей победы над Яном, который поддерживает войну против Украины, Двалишвили сделал громкое заявление.

"Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас только пять миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны", - заявил Двалишвили.

Напомним, на ISPORT доступно расписание турниров и боев спортивных организаций UFC, Bellator и WWFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Петр Ян Мераб Двалишвили

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