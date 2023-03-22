Порье согласился на бой против Гэтжи

Топовые легковые могут провести второй поединок.

Легковес UFC Дастин Порье высказался о просьбе фанатов устроить второй бой против Джастина Гэтжи.

"Погнали", – написал Порье в твиттере.

Напомним, в 2018 году Гэтжи дрался с Порье в главном событии турнира UFC on Fox 29. Победу нокаутом в четвертом раунде одержал Дастин.

В последних своих боях оба бойца смогли победить. Гэтжи в недавнем бою одолел Физиева, а Порье задушил Чендлера.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в легком весе завел аккаунт на OnlyFans.