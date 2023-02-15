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Бывший чемпион UFC в легком весе завел аккаунт на OnlyFans

Оливейра намерен выставлять семейный контент.
Сегодня, 12:49
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что создал страничку на OnlyFans.

"Теперь официально – я являюсь частью OnlyFans. Но успокойтесь, это будет не тот контент, о котором вы подумали.

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Там я буду размещать эксклюзивные материалы для подписчиков. У вас будет больше информации о распорядке дня, тренировках, о семье и даже о досуге. Если вы еще не зарегистрировались, то сделайте это прямо сейчас", – написал бразилец в инстаграме.

Напомним, бразилец в 2022 году утратил титул из-за провального взвешивания перед боем с Джастином Гейджи, а в октябре проиграл чемпионский бой Исламу Махачеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра

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