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Тренер Оливейры назвал следующего оппонента своего подопечного

Бразилец подерется с Дариушем.
Сегодня, 16:15
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Диего Лима, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, объявил о новом поединке своего подопечного. Об этом сообщает журналист Альваро Колменеро.

В ночь на 7 мая боец подерется против Бенеила Дариуша. Бой пройдет в мейн-карде турнира UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) на T-Mobile Arena.

Напомним, Оливейра вернется в октагон после поражения от Ислама Махачева в титульном бою на UFC 280.

В свою очередь, Дариуш выиграл восемь последних боев, а в последнем поединке на UFC 280 он одолел Матеуша Гамрота.

Ранее сообщалось, что Оливейра потребовал у UFC дать ему претендентский бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Чарльз Оливейра

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