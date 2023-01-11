Оливейра потребовал у UFC дать ему претендентский бой

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что готовится вернуться в октагон в ближайшее время.

"Я был далек от этого пояса. Сегодня я в одном бою от него. UFC знает это – знает, чего я хочу. Я пришел сюда не играть, а творить историю.

Читайте также: Оливейра назвал причину поражения в бою с Махачевым

Хочу провести бой в марте-апреле. Мне нужно провести бой в это время. И мне нужен побеждающий парень, который определенно будет следующим претендентом на титул", – сказал Оливейра в интервью Ag Fight.

Напомним, бразилец в 2022 году утратил титул из-за провального взвешивания перед боем с Джастином Гейджи, а в октябре проиграл чемпионский бой Исламу Махачеву.